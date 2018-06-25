Сенцов фигурирует в списке ФСИН как гражданин Украины, - адвокат

Ранее в РоSSии утверждали, что на момент осуждения он был гражданином РФ.

Сенцов фигурирует в списке ФСИН как гражданин Украины, - адвокат
Олег Сенцов
Фото: Радіо Свобода

В справке, выданной консульству Украины Федеральной службой исполнения наказаний РоSSии по Ямало-Ненецкому округу, политзаключенный Олег Сенцов называется гражданином Украины.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе в Фейсбуке, ссылаясь на копию справки ФСИН.

"Осужденный Сенцов О.Г. - гражданин Республики Украина. Прибыл этапом 09.10.2017 г. В личном деле паспорт ЕС 477125 выдан 12 ноября 1997 г.", - говорится в справке, выданной 10 октября 2017 года.

Ранее в РоSSии неоднократно утверждали, что крымчанин Сенцов на момент осуждения был гражданином РФ.

Напомним, Сенцова задержали в Крыму 11 мая 2014 года. Тогда в ФСБ утверждали, что режиссер получил роSSийское гражданство. На этом основании Сенцову отказали в предоставлении ему консульских услуг со стороны Украины. Тем не менее, в ответе ведомства на запрос народного депутата Украины Александра Бригинца Генеральная прокуратура РФ называла Сенцова гражданином Украины (такая формулировка содержится в ответе ведомства).

В августе 2015 года роSSийский суд признал Сенцова виновным в "создании террористического сообщества". Режиссера приговорили к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживают в РоSSии.


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