В Лисичанске вынесли приговор информатору боевиков "ЛНР"

За пособничество защитникам "русского мира" житель Луганской области приговорен к четырем годам и двум месяцам заключения.

В Луганской области по материалам СБУ к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения приговорен информатор боевиков так называемой "ЛНР, передает Час Пик со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Сообщается, что на протяжении всей весны 2016 года житель одного из населенных пунктов Луганщины собирал информацию о дислокации, маршрутах передвижения сил и средств сил ато, а также о присутствии групп специального назначения и наличии спецтехники. Полученные сведения мужчина по мобильному телефону передавал представителям самопровозглашенной "ЛНР".

Лисичанский горсуд признал жителя Луганщины виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации или участие в ней).