Израиль приостановил участие в Совете ООН по правам человека
Ранее такое решение приняли США.
Израиль приостановил свое участие в Совете ООН по правам человека, через несколько дней после того, как Соединенные Штаты объявили о своем выходе из этого органа. Об этом сообщает AP.
Говоря на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены публично обсуждать этот вопрос, дипломаты заявили, что Израиль "снизил" свое участие в совете, чтобы приблизить свою позицию к позиции Соединенных Штатов.
Дипломаты предупредили, что этот шаг не является окончательным и может измениться. Израиль не является одним из 47 государств-членов Совета, но участвовал, как и большинство других стран, в качестве наблюдателя.
Представитель совета, Роландо Гомес, подтвердил, что Израиль не принимал участия в пленарном заседании в пятницу.
В министерстве иностранных дел Израиля отказалось от комментариев.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского президента Дональда Трампа за выход США из Совета ООН по правам человека.
Решение Соединенных Штатов было связано с обвинениями Рады в сторону Израиля, а также созданием специальной комиссии ООН, которая будет расследовать столкновения в секторе Газа между палестинцами и израильской армией.
Тем временем, украинский МИД выразил понимание относительно решения США покинуть Совет ООН по правам человека.
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23.06.2018 09:26