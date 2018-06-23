Израиль приостановил участие в Совете ООН по правам человека

Ранее такое решение приняли США.

Израиль приостановил участие в Совете ООН по правам человека
Фото: jerusalemshots.com

Израиль приостановил свое участие в Совете ООН по правам человека, через несколько дней после того, как Соединенные Штаты объявили о своем выходе из этого органа. Об этом сообщает AP.

Говоря на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены публично обсуждать этот вопрос, дипломаты заявили, что Израиль "снизил" свое участие в совете, чтобы приблизить свою позицию к позиции Соединенных Штатов.

Дипломаты предупредили, что этот шаг не является окончательным и может измениться. Израиль не является одним из 47 государств-членов Совета, но участвовал, как и большинство других стран, в качестве наблюдателя.

Представитель совета, Роландо Гомес, подтвердил, что Израиль не принимал участия в пленарном заседании в пятницу.

В министерстве иностранных дел Израиля отказалось от комментариев.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского президента Дональда Трампа за выход США из Совета ООН по правам человека.

Решение Соединенных Штатов было связано с обвинениями Рады в сторону Израиля, а также созданием специальной комиссии ООН, которая будет расследовать столкновения в секторе Газа между палестинцами и израильской армией.

Тем временем, украинский МИД выразил понимание относительно решения США покинуть Совет ООН по правам человека.


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