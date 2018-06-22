Печерский суд отправил книгу Онищенко на семантическую экспертизу

Речь идет о возможном вмешательстве в деятельность Арсения Яценюка на должности премьер-министра.

Печерский суд отправил книгу Онищенко на семантическую экспертизу
Фото: Сергей Нужненко

Печерский районный суд Киева назначил семантико-текстуальную экспертизу книги беглого народного депутата Александра Онищенко в деле о вмешательстве в работу экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

Об этом говорится в постановлении суда от 18 июня.

Ходатайство о соответствующую экспертизу подал следователь Национальной полиции.

Во время досудебного расследования установили, что "публичные заявления ЛИЦО_2 (Онищенко - ред.), а также публично продемонстрированные им материалы содержат сведения о том, что он получил указание организовать антикампанию против премьер-министра Украины ЛИЦО_4 (Яценюк - ред.), чтобы потом его рейтинг упал с 30% поддержки украинцами до 1%. В апреле 2016 ЛИЦО_4 был вынужден подать в отставку. Отставка ЛИЦО_4 с должности премьер-министра Украины была спланирована. Медийная антикампания длилась 10 месяцев и ежемесячно на нее тратили 3 млн. долларов".

В постановлении суда указано, что семантико-текстуальный анализ отрывков книги необходим "для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства", сама экспертиза не связана с установлением фактических данных об авторе.

Эксперты исследуют объективное содержание 8 фрагментов текста, в каждом из которых должны дать пояснения о том, являются ли они фактическими утверждениями, какую смысловую нагрузку несут и содержат ли негативную информацию о премьер-министре.

Напомним, Онищенко, которого подозревают в денежных махинациях с реализацией газа, обнародовал часть записи разговора якобы с президентом Петром Порошенко.

Ранее суд разрешил проводить заочное расследование разыскиваемого в Украине народного депутата Александра Онищенко. Его обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного в госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.


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