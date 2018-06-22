Перевод судей "старого" Верховного Суда в ликвидированные суды является расправой, – судья Каныгина

Распорядительного акта о ликвидации конституционного органа Верховного Суда нет, отметила судья.

Судья Верховного Суда Украины Галина Каныгина считает, что рекомендация Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) о переводе в апелляционные суды Киева и Киевской области 12 судей из состава "старого" Верховного Суда является неконституционной, а по сути - расправой. Об этом она сообщила в комментарии Українським Новинам.

Согласно решению ВККС, судья Александр Волков рекомендован к назначению в Киевский апелляционный административный суд; судья Светлана Вус — в апелляционный суд Киева , судья Василий Гуменюк — а Апелляционный суд Киевской области, судья Анатолий Емец — в Киевский апелляционный хозяйственный суд; судья Татьяна Жайворонок — в Киевский апелляционный хозяйственный суд; судья Галина Каныгина — в Апелляционный суд Киевской области; судья Елизавета Ковтюк — в Апелляционный суд Киевской области, судья Николай Короткевич — в Апелляционный суд Киевской области, судья Олег Кривенда — в Киевский апелляционный административный суд, судья Людмила Охримчук — в апелляционный суд Киевской области; судья Богдан Пошва — в Апелляционный суд Киева; судья Виктор Школяров — в Апелляционный суд Киевской области.

"Это антиконституционное решение и действие. Согласно ст. 131 Конституции Украины, перевод судей в другие суды является полномочием только Высшего совета правосудия. Принимать решение о судьбе и карьере судьи ВККС не уполномочена", - сказала Каныгина.

Судья уточнила, что изменение названия наивысшего судебного органа государства (убрано название государства) не свидетельствует о его ликвидации. Никто не ликвидировал Верховный Суд на территории Украины за последние 100 лет, менялось только его название, в том числе Верховный Суд УССР переименовали в Верховный Суд Украины.

Согласно пп. 3, п. 16-1 Переходных положений Конституции, судьи, избранные бессрочно, продолжают осуществлять свои полномочия до увольнения или прекращения их полномочий только на основаниях, предусмотренных Конституцией (в редакции закона №1401-VIII). Распорядительного акта о ликвидации конституционного органа Верховного Суда нет. Верховный Суд Украины был и остается высшим судебным органом государства Украина, только в его названии нет названия самого государства. Он не ликвидируется, а реорганизуется: вместо судебных палат соответствующих специализаций в его составе существуют кассационные суды.

"Отдельных судей не допускают к осуществлению правосудия. Это не просто дискриминация, это элементы узурпации судебной власти. Даже по сравнению с попытками узурпировать судебную власть при Януковиче сейчас пошли дальше – выкидывают судей, даже с уборщицами так не поступают", - подчеркнула судья.

В октябре 2016 года судьи Верховного Суда обратились в Конституционный Суд по поводу неконституционности, по их мнению, отдельных положений Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей". Судьи в представлении указали на невозможность ликвидации Верховного Суда, но Конституционный Суд молчит, а 6 месяцев с момента начала рассмотрения (с 21 ноября 2017 года), уже истекли.

"Если ВККС считает, что к судьям можно применить п. 7 Переходных положений закона "О судоустройстве и статусе судей", то почему нас не перевели в 2016-17 годах, почему в 2018 году? Переводят куда? В ликвидированные суды. Верховный Суд не ликвидирован, а Апелляционный суд Киева и Апелляционный суд Киевской области ликвидированы, и на их базе создается другой суд – Киевский окружной на территории Киева и Киевской области. Нас переводят из неликвидированного суда в нижестоящий ликвидированный суд", - прокомментировала Каныгина.

Судья отметила, что более года "старый состав" Верховного Суда продолжал работать в процессе набора новых судей. В данный момент "старые" судьи не допускаются к осуществлению правосудия, несмотря на положения закона №1401, в котором указано, что судьи, избранные бессрочно, продолжают осуществлять свои полномочия до 65 лет.

По мнению Каныгиной, для существенных изменений в судебной системе необходим честный конкурс для судей, а не списки от Администрации Президента, и невозможность голосования ВККС без присутствия самих судей.

"Начало судебной реформы с высшего судебного органа, с недопущения к работе его судей - это не реформа, это расправа. Расправа за определенные принципиальные позиции. Судей убирают под видом квалификационного оценивания и психологических тестов, поскольку они не проявили лояльность, не пообещали верно служить действующей власти", - подытожила судья.