"Святой" решил найти работу на подконтрольной Украине территории.

Сотрудники полиции и Госпогранлсужбы задержали боевика батальона "Восток", который "служил" на передовых позициях в поселке Спартак Ясиноватского района Донецкой области.

Жителя оккупированного Харцызска задержали при въезде на подконтрольную Украине территорию, где экс-боевик, по его словам, планировал "начать новую жизнь", сообщает пресс-служба областной полиции.

После пересечения линии разграничения 30-летний мужчина был доставлен в Краматорский отдела полиции и сейчас дает показания.

Фото: police.dn.ua

Как стало известно, в 2014 году бывший таксист из Харцызска по приглашению своего знакомого вступил в бандформирование "Восток", получив позывной "Святой". По его словам, командовали подразделением военнослужащие армии РФ , осетины. Они обучали военной подготовке - строевой, стрельбе из автомата Калашникова, метанию гранат, оказанию первой медицинской помощи.

После прохождения обучения "Святого" с другими новобранцами отправили на боевую позицию в Спартак, где назначили на должность автоматчика. Однако уже на следующий день во время употребления алкоголя один из боевиков по кличке "Шрам" выстрелил из противотанкового гранатомета, но граната упала ему под ноги и разорвалась. Его "сослуживцы", в том числе "Святой", получили осколочные ранения.

"Святой" попал в больницу, где встретился с роSSийским киноактером Михаилом Пореченковым и стал "героем" пропагандистского сюжета.

Пройдя курс лечения, боевик оказался непригодным к воинской службе по состоянию здоровью. Прожив четыре года в ОРДО, он в поисках работы решил перебраться на подконтрольную Украине территорию.

В отношении "Святого" открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее в июне в Славянске задержали боевика, который 4 года прятался в храме.