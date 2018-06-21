Масштабные совместные авиационные учения Украина - НАТО пройдут в октябре

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Самые масштабные за всю историю независимости учения пройдут в Украине в октябре 2018 года. Известно, что в небо поднимутся около сорока самолетов различных типов.

В Генштабе сообщили, что авиационные маневры называются "Чистое небо-2018". Уточняется, что боевая техника не будет применяться, однако в холостую пилоты отработают ряд тактических задач. Планируется закончить совместные учения за две недели, передает Час Пик.

Какие именно аэродромы будут принимать учения - пока не уточняется, известно только, что большая часть объектов находится в западной части страны. Помимо авиации будут задействованы средства радиоэлектронной разведки, зенитные комплексы.

Международные учения "Чистое небо-2018" будут способствовать безопасности в Восточной Европе и дадут возможность повысить уровень подготовки экипажей Воздушных сил ВСУ.


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