Масштабные совместные авиационные учения Украина - НАТО пройдут в октябре
Самые масштабные за всю историю независимости учения пройдут в Украине в октябре 2018 года. Известно, что в небо поднимутся около сорока самолетов различных типов.
В Генштабе сообщили, что авиационные маневры называются "Чистое небо-2018". Уточняется, что боевая техника не будет применяться, однако в холостую пилоты отработают ряд тактических задач. Планируется закончить совместные учения за две недели, передает Час Пик.
Какие именно аэродромы будут принимать учения - пока не уточняется, известно только, что большая часть объектов находится в западной части страны. Помимо авиации будут задействованы средства радиоэлектронной разведки, зенитные комплексы.
Международные учения "Чистое небо-2018" будут способствовать безопасности в Восточной Европе и дадут возможность повысить уровень подготовки экипажей Воздушных сил ВСУ.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
21.06.2018 21:02
21.06.2018 21:32