Количество госслужащих сократилось на 20% с 2015, - Порошенко

Закон о государственной службе вступил в силу более двух лет назад.

Количество государственных служащих в Украине с 2015 года сократилось на 20 процентов..

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на встрече с госслужащими, информирует пресс-служба главы государства.

"Прозрачность конкурсов, независимое оценивание является мощным стимулом того, чтобы государственные служащие развивались ... Мы должны обеспечивать соответствующие "лифты" в государственной службе. И от начальника отдела, от начальника управления, от начальника департамента должно больше зависеть", - заявил Порошенко.

Напомним, закон о государственной службе был одобрен Верховной Радой в конце 2015 года. Он вступил в силу 1 мая 2016 года.

Закон предусматривает сокращение количества государственных служащих в Украине на около 30%. Все они должны избираться на конкурсной основе.