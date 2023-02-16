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2023-02-16
Канада навчила 35 тисяч українських військових, починаючи з 2015-го року
Місія продовжується.
© Штаб ООС / Facebook
Збройні сили Канади навчили понад 35 тисяч українських військових і співробітників служби безпеки. Інструктори навчали українців тактики бою та передовим військовим навичкам. Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд у
Навчання проводиться у рамках місії UNIFIER, також відома як Об’єднана цільова група Збройних Сил Канади – України. Відомо, що приблизно 230 військовослужбовців канадських збройних сил наразі залучені в місії.
На даний момент у рамках UNIFIER підготували понад 35 тисяч українських військових. Підрахунок ведеться з часу її початку в 2015 році. Як відомо, до початку російського вторгнення у лютому 2022 року ця підготовка проводилася в Україні.
Віталій Кононученко, ZN.ua