Секретні документи щодо саміту G7 2015 року хтось злив у мережу - розслідування

Незадовго до початку саміту G7, який пройде в баварському замку Ельмау з 26 по 28 червня під керівництвом канцлера ФРН Олафа Шольца, в інтернеті оприлюднили секретні документи німецької поліції, що стосуються організації саміту "великої сімки", що проходив у тому ж замку в 2010 році.. На ранок неділі, 19 червня, були доступні на сайті, який Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) пов'язує з прихильниками ліво-екстремістських поглядів, повідомляє DW .

Першою про витік конфіденційних документів повідомила громадсько-правова радіостанція Bayerische Rundfunk. Тим часом одразу кілька джерел в органах безпеки підтвердили агенцію dpa їхню справжність. Поліція розслідує інцидент.

Окрім іншого, йдеться про інструкції щодо затримання, забезпечення безпеки поліцейських автомобілів та про концепцію деескалації, уточнюють журналісти. Були також опубліковані номери мобільних телефонів деяких керівних співробітників поліції та дані про цифрові канали зв'язку, що використовуються поліцією.

Хто опублікував у мережі всі ці відомості першим, поки що залишається невідомим. За забезпеченням безпеки на саміті "великої сімки" у 2015 році стежили 18 000 співробітників поліції.

Коментуючи цей витік, міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херрман заявив, що на даний момент поліція виходить з того, що інцидент не матиме критичного впливу на безпеку саміту цього року.