Рада создала Антикоррупционный суд

"Это победа для создания и имплементации антикоррупционного суда".

Верховная Рада в четверг приняла проект закона №8497 "Об образовании Высшего антикоррупционного суда".

За это решение проголосовали 265 народных депутатов.

Оно предполагает создание нового суда с месторасположением в Киеве и определяет порядок его формирования.

"Это победа для создания и имплементации антикоррупционного суда", - сказал спикер Андрей Парубий после голосования.

С 14 июня в Украине начал действовать закон "О Высшем антикоррупционном суде". Но этот документ не создает сам суд, он только определяет особенности избрания специализированных судей и формирование суда. Для фактического создания антикоррупционного суда президент должен был подать, а Верховная Рада принять еще один законопроект.