Рада создала Антикоррупционный суд

"Это победа для создания и имплементации антикоррупционного суда".

Рада создала Антикоррупционный суд
Фото: ЦЕНЗОР

Верховная Рада в четверг приняла проект закона №8497 "Об образовании Высшего антикоррупционного суда".

За это решение проголосовали 265 народных депутатов.

Оно предполагает создание нового суда с месторасположением в Киеве и определяет порядок его формирования.

"Это победа для создания и имплементации антикоррупционного суда", - сказал спикер Андрей Парубий после голосования.

С 14 июня в Украине начал действовать закон "О Высшем антикоррупционном суде". Но этот документ не создает сам суд, он только определяет особенности избрания специализированных судей и формирование суда. Для фактического создания антикоррупционного суда президент должен был подать, а Верховная Рада принять еще один законопроект.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии ХарьковаЗаместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска
Блок рекламы


Похожие новости
Рада вернется к созданию Антикоррупционного суда после закона о нацбезопасностиРада вернется к созданию Антикоррупционного суда после закона о нацбезопасности
Нардеп Унгурян потребовал расследовать трату бюджетных средств на проведение гей-парадаНардеп Унгурян потребовал расследовать трату бюджетных средств на проведение гей-парада
Рада попробует включить закон о создании ВАКС в повестку дня 21 июняРада попробует включить закон о создании ВАКС в повестку дня 21 июня
Под Радой пострадали восемь полицейских, двое протестующих задержаны (обновлено)Под Радой пострадали восемь полицейских, двое протестующих задержаны (обновлено)
Верховная рада ввела в закон "О культуре" понятие "креативной индустрии"Верховная рада ввела в закон "О культуре" понятие "креативной индустрии"
Рада ратифицировала соглашение о закупке 55 французских вертолетовРада ратифицировала соглашение о закупке 55 французских вертолетов
Рада назначила аудитором НАБУ Владимира ВасиленкоРада назначила аудитором НАБУ Владимира Василенко
Рада приняла закон об антикоррупционном судеРада приняла закон об антикоррупционном суде
Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде двух кандидатов в аудиторы НАБУАнтикоррупционный комитет рекомендовал Раде двух кандидатов в аудиторы НАБУ
Госдеп призвал Украину создать Антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями МВФГосдеп призвал Украину создать Антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями МВФ
Последние новости
Подгружаем последние новости