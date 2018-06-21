Задержанным в Словакии украинцем оказался бывший начштаба закарпатского "Правого сектора"

Его искала полиция за терроризм и бандитизм.

Украинцем, которого задержали по запросу Интерпола в Словакии, является бывший член Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Владимир Гласнер (друг "Глок"), который одно время был начальником штаба 1-ого (закарпатского) запасного батальона ДУК.

Об этом LB.ua сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: zakarpattya.net.ua

Гласнер с 31 мая 2016 года находился в розыске по запросу Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области. Его обвиняют по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение), ст.129 (угроза убийством), ст.258 (теракт), ст.257 (бандитизм) Уголовного кодекса.

Первый запасной батальон ДУК "Правый сектор" был создан 22 июля 2014 года в Ужгороде на базе действующего подразделения силового блока «Правого сектора» Закарпатской области.

Владимир Гласнер вошел в структуры закарпатского "Правого сектора" уже после победы ужгородского Майдана. До этого в революционной или патриотической деятельности замечен не был. После того, как Гласнер вошел в руководство "ПС" Закарпатья, в адрес организации начали раздаваться обвинения, что она работает под заказ и использует партийный бренд для налаживания контрабандистской деятельности под "крышей" силовиков.

Его освободили от обязанностей начальника штаба батальона ДУК в марте 2015 года.

Напомним, что бывший командир первого запасного батальона ДУК "ПС" Роман Стойка также находится в розыске в связи с перестрелкой в Мукачево, произошедшей в 2015 году.

11 июля 2015 года бойцы "Правого сектора" приехали в комплекс "Антарес", чтобы поговорить с его владельцем - нардепом Ланьо. Тот пригласил часть бойцов в свой кабинет. В это время кто-то (по основной версии - оставшиеся "правосеки") выстрелил в голову одному из охранников комплекса. Бойцы "Правого сектора" погрузили раненого в свой джип, однако позже позволили скорой забрать пострадавшего. Тот позже скончался.

В завязавшейся перестрелке с милицией двое бойцов ПС были убиты. Оставшиеся прорвали милицейское заграждение из автомобилей, выстрелив по ним из гранатометов, и скрылись в лесах. В перестрелке получили ранения еще трое милиционеров. Позже четверо бойцов ПС были задержаны, шестеро, в том числе и Стойка, продолжают скрываться. По версии ПС, они пытались остановить контрабанду. По другим данным, речь шла о переделе контрабандных потоков.