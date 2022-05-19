Новым избранником дочери Путина оказался танцор Зеленский, СМИ выдали подробности: старше на 17 лет

владимир путин

Новым избранником дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой стал известный артист балета Игорь Зеленский.

Об этом говорится в совместном расследовании издания «Важные истории» и Der Spiegel.

Как выяснили журналисты, Тихонова летала в Мюнхен в последние годы больше 50 раз - в этом городе с 2016 года жил и работал артист балета Игорь Зеленский.

Журналисты подчеркивают, что незнают, как и когда Екатерина и Игорь познакомилиись, но предполагается, что младшая дочь Путина рассталась со своим первым мужем не позднее 2017 года

«И с этого же времени Тихонова начинает активно, порой по несколько раз в месяц, летать в Мюнхен», - говорится в публикации.

По данным СМИ Игорю Зеленскому 52 года, он один из самых успешных и известных танцоров балета из РоSSии: был солистом Мариинского театра, где танцевал все ведущие партии, затем — премьером труппы New York City Ballet, а также приглашенным солистом Королевского балета Великобритании, Ла Скала, Большого театра и других мировых сцен.

Кроме того он входит в наблюдательный совет фонда «Национальное культурное наследие», который отвечает за строительство культурно-образовательных комплексов в роSSийских регионах - проект инициировал лично Путин. Примечательно, что пока ни один из таких комплексов так и не был построен до конца.

Контракт Зеленского с Баварским балетом должен был закончиться в 2025 году, но в апреле этого года он объявил об уходе из театра по семейным обстоятельствам. Впрочем, журналисты отмечают, что, судя по всему, Зеленского уволили из-за отказа публично осудить РоSSию за военную агрессию против Украины.

Отметим, что Екатерине Тихоновой 35 лет. Таким образом Зеленский старше ее на 17 лет.

 


Катерина Петренко, politeka.net

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