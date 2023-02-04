Мобілізація до ЗСУ чоловіків старше 60 років

В Україні триває загальна мобілізація до ЗСУ військовозобов'язаних громадян. Під час мобілізації призову до ЗСУ підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Однак є певна категорія громадян, яких можуть мобілізувати і після 60 років.

Хто може бути мобілізаований у такому віці, йдеться в Законі Україні "Про військовий обов'язок і військову службу".

У цьому законі чітко розмежовано, кого та за якими віковими категоріями можуть мобілізувати до ЗСУ. Отже мобілізації підлягають:

рядовi, молодшi сержанти та старшини на контрактнiй службi, молодшi офiцери – до 45 рокiв;

вiйськовi старшого офiцерського складу: майори (капiтани 3 рангу), пiдполковники (капiтани 2 рангу), вiйськовi старшого сержантського та старшинського складу, якi проходять вiйськову службу за контрактом — до 50 рокiв;

службовцi за контрактом вiйськовi вищого сержантського та старшинського складу, вiйськовi старшого офiцерського складу – полковники (капiтани 1 рангу) – до 55 рокiв;

вiйськовi вищого офiцерського складу – генерали та аналогiчнi морськi звання, найвище вiйськове керiвництво. Також рядовi, сержанти та старшини, молодшi та старшi офiцери, якi служать пiд час дiї воєнного стану — до 60 рокiв;

вiйськовi вищого офiцерського складу пiд час особливого та воєнного стану – до 65 рокiв.

Тобто, військові, які належать до вищого офіцерського складу та мають бойовий досвід, можуть бути мобілізовані ще й після 60 років і можуть служити до 65. Зазвичай воєначальників такого віку застосовують під час розробки стратегії та проведення бойових операцій. Звісно, їх беруть на військову службу лише в тому випадку, якщо їм дозволяє здоров'я.

Нагадаємо, стало відомо, в якому випадку за ухилення від мобілізації настає кримінальна відповідальність.