Украинское ТВ движется от «совка» к Европе: «Интер» продолжает сопротивляться

Телеканалы Украины перевыполняют квоту на количество контента европейского производства, в то же время доля советского кино в эфире уменьшается.

Об этом рассказал глава Нацсовета по телерадиовещанию Юрий Артеменко, передает Час Пик со ссылкой на СМИ .

По его словам, каналы транслируют советские фильмы, но в основном это кинокартины, произведенные в Украине – на студии им. Довженко, Ялтинской и Одесской. Ситуация с сериалами также изменилась: до 2017 г. в эфире преобладали американские и роSSийские, а сейчас – американские и европейские, возросло количество польского и турецкого продукта.

Все телеканалы Украины отлично выполняют квоту на европейский контент – 93 процента, тогда как закон требует 70. При этом программы украинского производства составляют 79 процентов эфира, что на 4 процента выше прошлогоднего показателя.

Лидеры по выполнению квот на украинском ТВ представлены в инфографике.

Иная ситуация складывается с каналами Inter Media Group (Интер, Энтер-фильм, НТН, Пиксель-TV). Нацсовет в прошлом году выдвинул медиагруппе предупреждение о нарушении квот, но медийщики обжаловали его, и суд признал предупреждение неправомерным в 3-х случаях из 4-х.

«Интер» пытается убедить суд в том, что кинофильмы не являются программами, на чем настаивает Нацсовет. Еще одна победа медиагруппы в суде приведет к тому, что телеканалы не смогут размещать рекламу спонсоров при трансляции фильмов. Как следствие, показывать кино каналам станет невыгодно, и доля кинематографического контента на украинских телеэкранах существенно сократится.