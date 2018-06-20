Общественный совет добропорядочности отстранили от отбора судей для Антикоррупционного суда

В процессе отбора судей примет участие институт международных экспертов.

Общественный совет добропорядочности отстранили от процедуры отбора судей для Высшего антикоррупционного суда Украины.

Об этом сообщается на сайте ОСД.

"Общественный совет добропорядочности в отборе судей Антикоррупционного суда участвовать не будет. Согласно тексту закона ("О Высшем антикоррупционном суде"), ОСД создан и осуществляет деятельность в соответствии с Законом Украины" О судоустройстве и статусе судей ". На время деятельности Общественного совета международных экспертов не привлекут к оцениванию соответствия кандидатов на должности судей ВАКС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, в процессе отбора судей примет участие институт международных экспертов.

"Общественный совет международных экспертов будет инициировать рассмотрение отдельных кандидатов на совместном заседании с Высшей квалификационной комиссией судей, и в случае отсутствия поддержки таких кандидатов, в том числе и со стороны большинства из шести международных экспертов, он выйдет из конкурса", - говорится в сообщении.

Член ОСД Роман Куйбида, в свою очередь, отметил, что международные эксперты будут иметь влияние только на отсев отдельных кандидатов, но не на формирование списка победителей конкурса.

"Работа международных экспертов будет значительно затруднена, если они не будут владеть украинским языком, ведь досье кандидатов могут состоять из сотен страниц текста именно на государственном языке", - добавил он.

Напомним, 14 мая закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Он должен начать работу после назначения не менее 35 судей.

Высшая квалификационная комиссия судей заявила, что конкурс на должность судей ВАКС будет длиться не менее шести месяцев.