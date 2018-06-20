Нардеп Унгурян потребовал расследовать трату бюджетных средств на проведение гей-парада

Представитель "Народного фронта" считает, что такие траты непозволительны.

Нардеп Унгурян потребовал расследовать трату бюджетных средств на проведение гей-парада
Фото: nfront.org.ua

По словам народного депутата от фракции "Народный фронт" Павла Унгуряна, на проведение и охрану "Марша равенства", прошедшего 17 июня в Киеве, из кармана налогоплательщиков было потрачено несколько миллионов гривен. Проверить правомерность таких трат бюджетных средств от потребовал с трибуны Верховной Рады от правоохранителей, пишут "Українські новини".

"Это мероприятие забрало миллионы гривен из украинского бюджета, чтобы двадцать минут по улицам Владимирской и Льва Толстого, буквально два квартала, прошло какое-то количество людей в сопровождении представителей зарубежных посольств и других иностранцев, которые приехали к нам в Украину праздновать внедрение однополого образа жизни", - заявил депутат Унгурян, во время своего выступления в Парламенте.

По словам нардепа, такие траты непозволительны, а особенно в условиях военных действий, в которые вовлечена Украина. "В 2014 году мы все вместе, совместно с киевской властью, приняли решение что это не целесообразно в условиях военных действий. У нас что сегодня война закончилась?" - заявил Унгурян.

Кроме того, депутат подверг сомнению, что подобные траты были бы одобрены налогоплательщиками. "У меня вопрос, налогоплательщики Украины давали согласие на то, чтобы миллионы-миллионы гривен тратились на то, что не приводит к усилению страны, не приводит к повышению рождаемости, не приводи к усилению украинской армии? Кому это было нужно?" - возмутился депутат Унгурян.

Парламентарий отметил, что помимо неудобств, которые были созданы киевлянам перекрытием и блокировкой движения практически во всем центре Киева, были и более неприятные эпизоды. Некоторые из мирных протестующих, кто вышел выразить свое несогласие, был подвергнут избиению со стороны силовиков и брошен за решетку.

В итоге, депутат Унгурян, обратился к соответствующим структурам с просьбой разобраться в правомерности трат бюджетных средств на это мероприятие. "Прошу считать это выступление депутатским запросом и прошу разобраться, почему бюджетные средства, средства налогоплательщиков, в Украине идут на обслуживание чьих-то иностранных прихотей", - подытожил депутат.

Напомним, что для защиты представителей секс-меньшинств, участвовавших в Марше 17 июня, на улицы Киева было выведено более шести тысяч силовиков, в числе которых было порядка тысячи представителей Национальной гвардии Украины.


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