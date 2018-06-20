Полиция задержала 15 чиновников на взятках общей суммой 786 тыс. гривен

Задержания прошли в течение двух дней в 8 областях и Киеве.

В течение 18 и 19 июня сотрудники территориальных управлений защиты экономики задержали 15 человек за взяточничество. Мероприятия по противодействию коррупции проводились в Киеве , Львовской, Харьковской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской, Одесской, Донецкой и Черкасской областях, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В понедельник, 18 июня, полиция задержала 8 человек, которые требовали от граждан суммарно 664 тыс. гривен. Среди уличенных в противоправной деятельности - действующий и бывший прокуроры, председатель РГА, заведующая акушерско-гинекологическим отделением, специалист Института Национальной академии аграрных наук Украины, работник патрульной полиции и посредник.

Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua

В Киеве правоохранители разоблачили действующего прокурора одной из местных прокуратур Киева и бывшего сотрудника ГПУ, которые требовали от граждан 22,5 тыс. долларов взятки за неуведомление о подозрении одному из участников уголовного производства. Во время получения части от оговоренной суммы, фигуранты были задержаны.

Во Львовской области глава районной администрации требовал и получил 1500 долларов взятки за трудоустройство на должность юриста.

В Винницкой области заведующая акушерско-гинекологическим отделением районной больницы требовала от роженицы 10 тыс. гривен за принятие родов. Во время проведения обыска служебного кабинета полицейские обнаружили в шкафу среди личных вещей чиновника средства, полученные в качестве неправомерной выгоды.

Еще одно задержание было проведено оперативниками управления защиты экономики в Киеве Нацполиции, следователями Подольского управления полиции по процессуального руководства Киевской местной прокуратуры № 7. Специалист одного из институтов Национальной академии аграрных наук Украины требовала за аренду помещения 10 000 гривен "вознаграждения". Задержали злоумышленницу сразу после получения денег.

В Харькове задержаны сотрудники политехнического колледжа за взятку в 10 тыс. гривен, в Черновцах правоохранители разоблачили своего коллегу - лейтенанта полиции, который путем угроз принуждал знакомого воровать автомобилные номера и возвращать их за вознаграждение.Во вторник, 19 июня, во время проведения мероприятий по противодействию взяточничеству были задержаны 7 человек. В частности, заместитель начальника отдела Государственной экологической инспекции в Черкасской области, инспектор Управления Гоструда в Закарпатской области, работник пенсионного фонда г.. Мариуполя, директор коммунального предприятия Одесской области и посредники.

В Донецкой области сотрудница пенсионного фонда организовала преступную "схему" получения неправомерной выгоды от внутренне перемещенных лиц за беспрепятственное получение справки "переселенца" и ускоренное перечисление начисленной пенсии. К преступлению также были привлечены посредники.

На Закарпатье оперативники областного управления защиты Нацполиции и работники Хустского местной прокуратуры задержали инспектора управления Гоструда, который требовал и получил 300 долларов США взятки за непривлечение местного предпринимателя к административной ответственности за не оформление наемного работника.

Правоохранители Одесской области задокументировали факт вымогательства директором коммунального предприятия за решение вопроса об аренде помещения. Оперативники УЗЭ в Одесской области за процессуального руководства Ильичевского местной прокуратуры задержали коммунальщика при получении средств.

По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные производства по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности с конфискацией имущества.