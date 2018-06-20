Семейного врача выбрали больше 9 млн украинцев

Динамика приятно удивила даже оптимистов Минздрава.

Семейного врача выбрали больше 9 млн украинцев
Фото: Flytothesky.ru

В Украине уже более 9 млн украинцев выбрали себе семейного врача, а 20 врачей уже набрали максимальное количество пациентов. Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Опыт показал, что популярность этой программы оказалась неожиданной даже для нас, оптимистов. Мы планировали, что за первые полгода примерно 2 млн украинцев выберут своих врачей, а в действительности за немного больше чем за два месяца 9 млн человек, сегодня утром было 9 млн 170 тысяч украинцев, выбрали своих врачей", - сказал Ковтонюк.

По его словам, в Украине уже есть 20 врачей, которые набрали максимальное количество пациентов.

Напомним, первый этап медицинской реформы - кампания "Врач для каждой семьи", то есть возможность выбирать себе семейного врача без привязки к месту прописки - начался 2 апреля. Врачи могут обслуживать определенное количество пациентов: семейный врач - 1800, терапевт - 2000, педиатр - 900.


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