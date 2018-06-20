Полиция открыла дело из-за беспорядков возле мэрии Харькова

Задержанных и пострадавших на данный момент нет.

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства событий возле здания городского совета.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области в Фейсбуке.

Отмечается, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Информация о том, что группа неизвестных лиц распыляет неустановленное вещество у здания городского совета и совершает правонарушения, поступила в Шевченковский отдел сегодня в 10:10. На месте происшествия установлено, что накануне группа из 20 человек, представителей общественной организации, подали официальную заявку на участие в заседании сессии горсовета.

"Сегодня утром они пришли к админзданию с соответствующими документами и намерениями посетить заседание для решения нескольких актуальных вопросов. Охрана пропустила лишь двоих человек, из-за чего возник конфликт между сторонами, во время которого охранники распылили неизвестное вещество", - говорится в сообщении.

На данный момент в медучреждения за помощью никто из граждан не обращался, задержанных нет.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, опрашивает участников конфликта и свидетелей.

Напомним, сегодня возле Харьковского горсовета бросили в мусорный бак заместителя вице-мэра города Андрея Руденко.