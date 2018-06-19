США намерены выйти из Совета по правам человека ООН
Вешение Вашингтона было ожидаемым.
Администрация президента Дональда Трампа во вторник сделает заявление о выходе США из Совета по правам человека ООН.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие остаться неизвестными.
По данным агентства, об этом объявят госсекретарь США Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли в 17:00 по местному времени (00:00 по Киеву) в Государственном департаменте.
Bloomberg отмечает, что решение Вашингтона о выходе из состава Совета было ожидаемым. Так, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в 2006 году, когда создавался Совет, а сам Болтон занимал должность постпреда США при ООН, высказывался против формирования этого органа ООН.
В свою очередь Никки Хейли ранее критиковала Совет за нападки в адрес Израиля, а также призывала Совет исключить из своих рядов государства с неудовлетворительным состоянием прав человека.
"Со своей стороны, Соединенные Штаты не будут сидеть спокойно, пока этот орган, якобы посвященный правам человека, продолжает наносить ущерб делу прав человека", - сказал Хейли в прошлом году.
Напомним, в начале июня США заблокировали резолюцию Совбеза ООН о защите палестинцев от сил Израиля. Представительница США назвала формулировку резолюции "морально обанкротившимся однобоким подходом".
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19.06.2018 19:53