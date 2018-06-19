В Черновицкой области группа неизвестных атаковала украинский пограничный отряд
Один из нападавших получил ранение и доставлен в больницу.
Группа неизвестных напала на пограничников в Черновицкой области, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
"Сегодня, около 16:00, во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица в количестве до 20 человек попытались блокировать движение пограничного наряда и даже предприняли попытку группового нападения на пограничный наряд", - сказано в сообщении.
Попытка мирного урегулирования инцидента не дала результата, поэтому после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из нападавших.
В настоящее время раненый доставлен в местную больницу, ему предоставлена первоочередная медицинская помощь.
За счет совместных действий резервов пограничного подразделения и сотрудников Национальной полиции ситуация локализована. Для стабилизации обстановки на государственной границе проводится комплекс дополнительных оперативно-профилактических мероприятий.
О судьбе остальных нападавших ничего не сообщается.
Напомним, 10 июня венгерские воздушные силы привели в боевую готовность после того, как небольшой самолет из Украины нелегально пересек воздушное пространство Венгрии.
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