В Черновицкой области группа неизвестных атаковала украинский пограничный отряд

Один из нападавших получил ранение и доставлен в больницу.

В Черновицкой области группа неизвестных атаковала украинский пограничный отряд
Пункт пропуска "Гоптовка"
Фото: dpsu.gov.ua

Группа неизвестных напала на пограничников в Черновицкой области, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Сегодня, около 16:00, во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица в количестве до 20 человек попытались блокировать движение пограничного наряда и даже предприняли попытку группового нападения на пограничный наряд", - сказано в сообщении.

Попытка мирного урегулирования инцидента не дала результата, поэтому после предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из нападавших.

В настоящее время раненый доставлен в местную больницу, ему предоставлена первоочередная медицинская помощь.

За счет совместных действий резервов пограничного подразделения и сотрудников Национальной полиции ситуация локализована. Для стабилизации обстановки на государственной границе проводится комплекс дополнительных оперативно-профилактических мероприятий.

О судьбе остальных нападавших ничего не сообщается.

Напомним, 10 июня венгерские воздушные силы привели в боевую готовность после того, как небольшой самолет из Украины нелегально пересек воздушное пространство Венгрии.


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