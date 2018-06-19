Верховная рада ввела в закон "О культуре" понятие "креативной индустрии"
Творческие инициативы смогут получать государственную поддержку.
Верховная Рада ввела понятие "креативные индустрии" в законодательство о культуре и определила их как вид экономической деятельности, который имеет потенциал для создания добавленной стоимости и рабочих мест через культурное или коллективное выражение.
За принятие в целом соответствующего законопроекта № 6738 "О внесении изменений в Закон Украины" О культуре "(относительно определения понятия" креативные индустрии ")" проголосовали 226 депутатов.
Закон вводит термин "креативные индустрии" и предусматривает обязанность государства "в приоритетном порядке создавать условия для охраны, поощрения и поддержки культурного разнообразия как одного из важнейших факторов устойчивого развития".
"Креативные индустрии - это перечень видов экономической деятельности, имеющих потенциал к созданию добавленной стоимости и рабочих мест через культурное (художественное) и / или креативное выражение, а их продукты и услуги являются следствием индивидуального творчества, навыков и таланта", - говорится в принятом законе.
В пояснительной записке к документу целесообразность его принятия обосновывается, в частности, тем, что "введение в нормативный оборот термина" креативные индустрии "позволит четко идентифицировать те виды деятельности, которые создают творческие услуги и продукт, и нуждаются в государственной поддержке".
Напомним, ранее сегодня Верховная Рада предусмотрела создание органов управления памятниками культурного наследия после их внесения в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также создание наблюдательных советов по состоянию сохранения подобных памятников.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
19.06.2018 13:00
19.06.2018 13:00