Верховная рада ввела в закон "О культуре" понятие "креативной индустрии"

Творческие инициативы смогут получать государственную поддержку.

Верховная рада ввела в закон "О культуре" понятие "креативной индустрии"
Фото: ng.pl.ua

Верховная Рада ввела понятие "креативные индустрии" в законодательство о культуре и определила их как вид экономической деятельности, который имеет потенциал для создания добавленной стоимости и рабочих мест через культурное или коллективное выражение.

За принятие в целом соответствующего законопроекта № 6738 "О внесении изменений в Закон Украины" О культуре "(относительно определения понятия" креативные индустрии ")" проголосовали 226 депутатов.

Закон вводит термин "креативные индустрии" и предусматривает обязанность государства "в приоритетном порядке создавать условия для охраны, поощрения и поддержки культурного разнообразия как одного из важнейших факторов устойчивого развития".

"Креативные индустрии - это перечень видов экономической деятельности, имеющих потенциал к созданию добавленной стоимости и рабочих мест через культурное (художественное) и / или креативное выражение, а их продукты и услуги являются следствием индивидуального творчества, навыков и таланта", - говорится в принятом законе.

В пояснительной записке к документу целесообразность его принятия обосновывается, в частности, тем, что "введение в нормативный оборот термина" креативные индустрии "позволит четко идентифицировать те виды деятельности, которые создают творческие услуги и продукт, и нуждаются в государственной поддержке".

Напомним, ранее сегодня Верховная Рада предусмотрела создание органов управления памятниками культурного наследия после их внесения в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также создание наблюдательных советов по состоянию сохранения подобных памятников.


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