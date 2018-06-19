Эрдоган обещает помощь Украине в освобождении заложников и политзаключенных из РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал помогать Украине в освобождении заложников и политических заключенных из роSSийского плена.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в эфире «5 канала».

«Это было очень важно по Ильми (Умерову) и по Ахтему (Чийгозу). Мы долго об этом говорили. Это было очень непросто. Я считаю, что Эрдоган сам когда-то должен об этом рассказать, возможно там после выборов, но лучше работать над новым освобождением», — сказал Климкин. «Рассказывать, конечно, можно, но это всегда очень чувствительно. Лучше освободить больше. И он сказал, что будет нам помогать. Мы об этом говорили. Больше сознательно ничего не скажу», — подчеркнул глава МИД .