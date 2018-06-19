В Раде вернулись к отчету Кабмина за 2017 год

Профильный комитет в среду оценит работу правительства.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики 20 июня заслушает отчет правительства за 2017 год.

Об этом LB.ua сообщил замглавы комитета, нардеп от БПП Юрий Соловей.

"Завтра состоится заседание комитета, предварительно оно запланировано на 15:30", - сказал он.

Согласно повестке, первым вопросом депутаты заслушают отчет Кабинета Министров "О ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2017 году". Заседание пройдёт в конференц-зале в здании на Грушевского 5.

Соловей не смог подтвердить информацию о согласии премьер-министра лично участвовать в заседании комитета, как это всегда происходило во время рассмотрения отчетов правительства в профильном комитете.

Напомним, комитет должен был заслушать отчет еще в апреле, но в результате политических договоренностей этот вопрос отложили до 20 июня.

После рассмотрения в комитете отчет должна рассмотреть Верховная Рада и утвердить или отклонить его. В последнем случае возможна отставка правительства Владимира Гройсмана.