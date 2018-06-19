В Раде вернулись к отчету Кабмина за 2017 год

Профильный комитет в среду оценит работу правительства.

В Раде вернулись к отчету Кабмина за 2017 год
Фото: Владислав Мусиенко

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики 20 июня заслушает отчет правительства за 2017 год.

Об этом LB.ua сообщил замглавы комитета, нардеп от БПП Юрий Соловей.

"Завтра состоится заседание комитета, предварительно оно запланировано на 15:30", - сказал он.

Согласно повестке, первым вопросом депутаты заслушают отчет Кабинета Министров "О ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2017 году". Заседание пройдёт в конференц-зале в здании на Грушевского 5.

Соловей не смог подтвердить информацию о согласии премьер-министра лично участвовать в заседании комитета, как это всегда происходило во время рассмотрения отчетов правительства в профильном комитете.

Напомним, комитет должен был заслушать отчет еще в апреле, но в результате политических договоренностей этот вопрос отложили до 20 июня.

После рассмотрения в комитете отчет должна рассмотреть Верховная Рада и утвердить или отклонить его. В последнем случае возможна отставка правительства Владимира Гройсмана.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
РоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИРоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИ
"Наш долг - вернуть Киев и Скопье к каноническому порядку", - Патриарх Варфоломей"Наш долг - вернуть Киев и Скопье к каноническому порядку", - Патриарх Варфоломей
Блок рекламы


Похожие новости
Раде предлагают запретить людям публично проявлять сексуальную ориентациюРаде предлагают запретить людям публично проявлять сексуальную ориентацию
В Раде хотят изменить скандальную правку закона об Антикоррупционном суде, - БерезюкВ Раде хотят изменить скандальную правку закона об Антикоррупционном суде, - Березюк
Гройсман не сообщал в СБУ о возможных провокациях против КабминаГройсман не сообщал в СБУ о возможных провокациях против Кабмина
Гройсман заявил о подготовке силовиками провокаций против КабминаГройсман заявил о подготовке силовиками провокаций против Кабмина
В Раде появился законопроект о семи годах тюрьмы за "кнопкодавство"В Раде появился законопроект о семи годах тюрьмы за "кнопкодавство"
Регламентный комитет может отстранить Мураева от заседаний в РадеРегламентный комитет может отстранить Мураева от заседаний в Раде
В Раде начали говорить о бойкоте NewsOne из-за слов Мураева о СенцовеВ Раде начали говорить о бойкоте NewsOne из-за слов Мураева о Сенцове
Депутаты НФ и "Оппоблока" сцепились в Раде из-за МураеваДепутаты НФ и "Оппоблока" сцепились в Раде из-за Мураева
Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде двух кандидатов в аудиторы НАБУАнтикоррупционный комитет рекомендовал Раде двух кандидатов в аудиторы НАБУ
Минздрав: в 2017 году не было ни одной смерти от вакцинМинздрав: в 2017 году не было ни одной смерти от вакцин
Последние новости
Подгружаем последние новости