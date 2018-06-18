НАБУ поймало фигуранта дела "Краяна" после шести месяцев розыска

Дело касается предложения взятки в размере 500 тысяч долларов.

НАБУ поймало фигуранта дела "Краяна" после шести месяцев розыска
Фото: Сергей Нужненко

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками контрразведки Службы безопасности Украины 15 июня задержали предполагаемого сообщника депутата Одесского областного совета, который подозревается в предложении сотруднику НАБУ взятки в размере 500 тыс. долларов.

Почти шесть месяцев - с начала 2018 - подозреваемый скрывался от следствия, сообщает пресс-служба НАБУ.

16 июня Печерский районный суд Киева прокуратуры избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.

Напоминаем, 12 января 2018 Генпрокуратура и НАБУ сообщили депутату Одесского областного совета Олегу Бабенко и его сообщнику о подозрении в предложении взятки должностному лицу бюро. В обмен на 500 тысяч долларов сотрудник НАБУ должен был сделать так, чтобы сняли арест со счетов компании, замешанной в деле о продаже завода "Краян". Речь идет о 185 млн грн, полученных от продажи в декабре 2016 года городскому совету Одессы здания завода. Реальная рыночная стоимость этого здания, как установлено следствием, находится в диапазоне между 37 и 92 млн грн. По версии следствия, вероятный бенефициар компании, на счетах которой арестованы деньги, - Олег Бабенко.

При предъявлении подозрения Бабенко сбежал от следователей через окно, но позже сдался и был отпущен под залог 2 млн гривен. Личность его сообщника не раскрывалась.

В деле о махинациях с заводом "Краян" обвиняемыми являются мэр Одессы Геннадий Труханов и его зам. Дело против них уже передано в суд.


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