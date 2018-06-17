Папа Франциск сравнил аборты с преступлениями нацистов

Папа Римский также осудил прекращения беременности в случае обнаружения у плода нарушений.

Папа Франциск сравнил аборты с преступлениями нацистов
Папа Римский Франциск
Фото: isra.com

Папа Римский Франциск осудил аборты, сравнив их с евгеникой, которая практиковалась в нацистской Германии, пишет The Wall Street Journal.

"В прошлом веке весь мир был потрясен тем, что делали нацисты, чтобы очистить расу. Сегодня мы делаем то же самое, но в белых перчатках", ? заявил Франциск на Семейном форуме в Италии.

Глава Католической церкви таким образом высказался и против предродовых исследований, которые часто приводят к прекращению беременности после обнаружения у плода нарушений.

Он призвал принимать детей такими, какими "Бог их нам дает".

Напомним, в парламенте Аргентины проголосовали за легализацию абортов. Ранее также ирландцы на референдуме проголосовали за отмену конституционного запрета на аборты, введенного в 1983 году.


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