Порошенко призвал Макрона усилить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных
Во время телефонного разговора Порошенко пригласил президента Франции посетить Украину.
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого стороны договорились о дальнейших контактах в "нормандском формате" для обеспечения выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщили в АП.
"Собеседники обсудили ситуацию о безопасности на Донбассе и необходимость введения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории. Собеседники приветствовали возобновление встреч в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел и договорились о дальнейших контактах в этом формате для обеспечения выполнения минских договоренностей", - сообщили в АП.
Президент Украины, как отмечается, также призвал "усилить давление на РоSSию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха".
Президент Франции поздравил Президента Украины с прогрессом в реформах и особенно с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде", добавили в АП.
"Собеседники также обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС и Украина-НАТО, которое состоятся в июле в Брюсселе", - говорится в сообщении.
Кроме этого Президент Украины пригласил президента Франции посетить Украину с визитом.
Напомним, Порошенко обсудил с послами G7 запуск Антикоррупционного суда и освобождение украинских заложников в РоSSии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
16.06.2018 12:55
16.06.2018 12:58