Порошенко призвал Макрона усилить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных

Во время телефонного разговора Порошенко пригласил президента Франции посетить Украину.

Порошенко призвал Макрона усилить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого стороны договорились о дальнейших контактах в "нормандском формате" для обеспечения выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщили в АП.

"Собеседники обсудили ситуацию о безопасности на Донбассе и необходимость введения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории. Собеседники приветствовали возобновление встреч в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел и договорились о дальнейших контактах в этом формате для обеспечения выполнения минских договоренностей", - сообщили в АП.

Президент Украины, как отмечается, также призвал "усилить давление на РоSSию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха".

Президент Франции поздравил Президента Украины с прогрессом в реформах и особенно с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде", добавили в АП.

"Собеседники также обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС и Украина-НАТО, которое состоятся в июле в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Кроме этого Президент Украины пригласил президента Франции посетить Украину с визитом.

Напомним, Порошенко обсудил с послами G7 запуск Антикоррупционного суда и освобождение украинских заложников в РоSSии.


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