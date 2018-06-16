Порошенко призвал Макрона усилить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных

Во время телефонного разговора Порошенко пригласил президента Франции посетить Украину.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого стороны договорились о дальнейших контактах в "нормандском формате" для обеспечения выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщили в АП.

"Собеседники обсудили ситуацию о безопасности на Донбассе и необходимость введения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории. Собеседники приветствовали возобновление встреч в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел и договорились о дальнейших контактах в этом формате для обеспечения выполнения минских договоренностей", - сообщили в АП.

Президент Украины, как отмечается, также призвал "усилить давление на РоSSию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха".

Президент Франции поздравил Президента Украины с прогрессом в реформах и особенно с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде", добавили в АП.

"Собеседники также обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС и Украина-НАТО, которое состоятся в июле в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Кроме этого Президент Украины пригласил президента Франции посетить Украину с визитом.

Напомним, Порошенко обсудил с послами G7 запуск Антикоррупционного суда и освобождение украинских заложников в РоSSии.