Боевики не дают гарантий безопасности на ремонт дамбы в Торецке
На заводе опровергли информацию об утечке химических отходов.
Ремонт дамбы хранилища с отходами фенольного завода в Торецке невозможно провести из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков.
Об этом заявил главный инженер фенольного завода в Торецке Дмитрий Цяпа, передает Громадське.
"Нет согласования с противоположной стороной о режиме прекращения огня. Те обращения, которые шли на противоположную сторону, шли через центр координации (СЦКК - ред.). С декабря (2017) центр взаимодействия двух сторон не работает. У нас гарантий о прекращении огня с противоположной стороны нет. С украинской стороны мы постоянно имеем гарантии. Поскольку шламонакопитель в поле зрения со стороны Горловки и в 3 километрах от линии соприкосновения. Поэтому я подвергаю опасности своих людей и персонал, посылая их на обозрение, а при этом гарантий безопасности с противоположной стороны нет", - сказал Цяпа.
В то же время он опроверг информацию о прорыве дамбы и утечке химических отходов.
"Хочу опровергнуть информацию о прорыве дамбы и утечке химических отходов. Мы проводили обход вчера - дамба цела. Относительно угрозы, то она существует. На дамбе есть повреждения, оползни есть, поэтому потенциальная угроза остается. А чтобы эту угрозу ликвидировать, нужно выполнить ремонтные работы", - сказал Цяпа.
Напомним, обстрелы боевиков приводят к частой остановке Донецкой фильтровальной станции.
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15.06.2018 22:49