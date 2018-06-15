В Конгрессе США предложили на $70 млн увеличить размер помощи Украине, - посольство

Для поддержки Украины в 2019 бюджетном году могут выделить $691 млн.

В Конгрессе США предложили на $70 млн увеличить размер помощи Украине, - посольство

Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает увеличить в бюджете-2019 смету помощи, предоставляемой Украине через программы Государственного департамента и Пентагона.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает выделить для помощи Украине в сфере безопасности, в том числе летальное оружие оборонительного характера, в объеме 250 млн. долл. Данная сумма на 50 млн. долл. превышает утвержденную сумму бюджетных ассигнований на 2018 год.

"Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства США и причастных агентств определена Комитетом в сумме 441 млн. долл., что более чем 20 млн. долл. превышает соответствующие ассигнования 2018 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, совокупный объем средств, которые могут быть выделены для поддержки Украины в 2019 бюджетном году, составляет 691 млн. долл. США, что более чем 70 млн. долл. больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года, подчеркивают в посольстве.

Для вступления в силу вышеуказанные законопроекты должны быть одобрены полным составом Палаты представителей, поддержаны Сенатом и подписаны президентом США.


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