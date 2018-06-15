Мэра Доброполья объявили в розыск

Андрей Аксенов подозревается в подделке официальных документов ради посещения Крыма.

Мэра Доброполья объявили в розыск
Фото: Код міста

Мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов числится в розыскной базе МВД Украины, как лицо, скрывающееся от органов власти, сообщают Новости Донбасса.

21 мая Аксенов не явился на заседание Краматорского городского суда по избранию ему меры пресечения. Как сообщили адвокаты городского головы, с 16 мая они не имеют с ним связи и не знают о его местонахождении.

"Громадське", со ссылкой на неназванного депутата горсовета Доброполья, пишет о том, что Аксенов покинул территорию Украины.

Городской голова Доброполья подозревается в подделке официальных документов для незаконного посещения Автономной Республики Крым. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч. 2,3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.


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