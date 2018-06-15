?Суд продлил арест экс-главы Партии регионов Ефремова до 14 августа

Ефремов назвал судей "сумасшедшими".

Старобельский районный суд Луганской области продлил до 14 августа содержание под стражей бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Об этом сообщил председательствующий судья Александр Пелых на заседании в пятницу.

"Суд считает необходимым продлить меру пресечения Ефремову А.С. в виде содержания под стражей на 60 дней до 13 августа включительно", - сказал он.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры. При этом защита подсудимого просила отпустить его из-под стражи.

Суд решил, что Ефремов, находясь на свободе, может скрываться от следствия и угрожать свидетелям.

Ефремов в ходе оглашения решения назвал судей сумасшедшими.

Напомним, Старобельский суд начал рассматривать дело против Ефремова 16 января 2017 года.