Суд продлил арест экс-главы Партии регионов Ефремова до 14 августа
Ефремов назвал судей "сумасшедшими".
Старобельский районный суд Луганской области продлил до 14 августа содержание под стражей бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.
Об этом сообщил председательствующий судья Александр Пелых на заседании в пятницу.
"Суд считает необходимым продлить меру пресечения Ефремову А.С. в виде содержания под стражей на 60 дней до 13 августа включительно", - сказал он.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры. При этом защита подсудимого просила отпустить его из-под стражи.
Суд решил, что Ефремов, находясь на свободе, может скрываться от следствия и угрожать свидетелям.
Ефремов в ходе оглашения решения назвал судей сумасшедшими.
Напомним, Старобельский суд начал рассматривать дело против Ефремова 16 января 2017 года.
4 января 2017 года Генпрокуратура передала в суд обвинение Ефремова в сепаратизме, госизмене, организации захвата Луганской ОГА, пособничестве захвату управления СБУ и созданию террористической организации "ЛНР".
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