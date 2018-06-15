Рожкова назначена на должность первого замглавы НБУ (обновлено)

Ее прежнюю должность получил зампред правления ВТБ Банка Сергей Холод.

Рожкова назначена на должность первого замглавы НБУ (обновлено)
Фото: пресс-служба НБУ

Председатель Национального банка Яков Смолий подал представление в Совет НБУ на заполнение вакантных должностей в правлении НБУ, предложив назначить Катерину Рожкову первым заместителем главы НБУ, а Сергея Холода - заместителем главы НБУ.

"Председатель НБУ Яков Смолий в соответствии с процедурами сделал соответствующее представление в Совет НБУ кандидатуры Катерины Рожковой на назначение на должность первого заместителя председателя и Сергея Холода - на должность заместителя председателя НБУ", - цитирует FinClub заявление пресс-службы НБУ.

Председатель Национального банка выразил надежду, что Совет НБУ поддержит предложенные им кандидатуры, и вскоре правление заработает в полном составе.

Обновление. Совет Национального банка Украины на внеочередном заседании в пятницу, 15 июня, согласился с выбором Смолия.

"Совет Национального банка Украины по предложению председателя Национального банка Украины Якова Смолия, руководствуясь ст. 9 закона «О Национальном банке Украины», утвердил на внеочередном заседании Совета первым заместителем председателя НБУ Катерину Рожкову и заместителем председателя Сергея Холода", - сообщил в фейсбуке глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Нынешний зампред правления ВТБ Банка Сергей Холод победил в конкурсе НБУ на должность заместителя главы НБУ, отвечающего за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение". Этот блок раньше курировал Яков Смолий, будучи первым зампредом НБУ.

Катерина Рожкова занимала должность заместителя главы НБУ с января 2016 года.

В ноябре 2017 года в СМИ были выложены телефонные разговоры Рожковой с менеджментом и акционерами Платинум Банка, в котором она работала до НБУ председателем правления. В конце октября сотрудники Национальной полиции провели обыск в доме Рожковой и изъяли у нее мобильный телефон. Расследование касалось банкротства банка "Михайловский".

В феврале 2018 года НАБУ возбудило дело по "пленкам Рожковой".


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