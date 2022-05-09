Глава Европейского Совета 9 мая посетил Одессу (обновлено)

"Вы не одиноки. ЕС вас поддерживает".

Фото: twitter.com/eucopresident

Глава Европейского Совета Шарль Мишель 9 мая посетил Одессу.

Об этом политик сообщил в твиттере.

"Я приехал отметить День Европы в Одессу, в город, где Пушкин говорил, что здесь "вы можете почувствовать Европу". И где сегодня украинский народ прикрывает свои памятники от пуль и ракет, а свою свободу – от роSSийской агрессии. Вы не одинокие. ЕС вас поддерживает", – написал Шарль Мишель.

Как видно из обнародованных главой Евросовета фото, в Одессу он прибыл вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

Европейского политика встречали городской голова Геннадий Труханов и глава ОВА Максим Марченко.

Фото: twitter.com/eucopresident

Фото: twitter.com/eucopresident Председатель Евросовета Шарль Мишель и премьер Украины Денис Шмигаль в Одессе 9 мая 2022 года

Обновление. Глава Кабмина Денис Шмигаль назвал визит в Украину президента Евросовета в День Европы "чрезвычайно мощным сигналом поддержки".

"Сегодня мы с Шарлем Мишелем побывали в нашем украинском, европейском городе-герое Одессе", – отметил украинский премьер.

Фото: t.me/Denys_Smyhal

Фото: t.me/Denys_Smyhal

Фото: t.me/Denys_Smyhal

Шмигаль добавил, что от имени правительства и украинцев поблагодарил ЕС за беспрецедентную поддержку во время войны.

"Конечно, ожидаем предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Благодарен Шарлю Мишелю лично за его понимание и мотивацию этого процесса среди европейских стран", - отметил глава Кабинета министров.

Напомним, в последнее время роSSийские войска ежедневно наносят удары по Одессе и области. В частности, сегодня, 9 мая, по Одесщине РФ нанесла удар четырьмя ракетами типа Оникс из комплекса Бастион.

В связи с угрозой ракетных ударов и провокаций в городе и в Одесской области с вечера 8 мая до утра 10 мая был введен комендантский час. В это время Укрзализныця отменила поезда в Одессу.