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2022-05-09
Оккупанты обстреляли пограничные территории Сумской области, прилетело 20 ракет (обновлено)
Разрушений и жертв нет.
Утром оккупанты обстреляли приграничные территории Сумской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
“Сегодняшнее утро началось с артобстрелов приграничных территорий. Прилеты по Хотинской общине», – говорится в сообщении.
Разрушений и жертв нет.
Обновление. Как сообщили в Госпогранслужбе, Сумщину сегодня утром оккупанты дважды обстреляли из РСЗО.
После 9 утра со стороны роSSийской деревни Елизаветовка прилетело 10 ракет между двумя селами Хотинской поселковой объединенной территориальной общины.
Менее чем через полчаса в поле прилетело еще 10 ракет из РоSSии.
Фото: t.me/DPSUkr
Фото: t.me/Zhyvytskyy
Напомним, на Сумщине в Глухове роSSийская ракета попала в еврейское кладбище.