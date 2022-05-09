Оккупанты обстреляли пограничные территории Сумской области, прилетело 20 ракет (обновлено)

Разрушений и жертв нет.

Утром оккупанты обстреляли приграничные территории Сумской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

“Сегодняшнее утро началось с артобстрелов приграничных территорий. Прилеты по Хотинской общине», – говорится в сообщении.

Разрушений и жертв нет.

Обновление. Как сообщили в Госпогранслужбе, Сумщину сегодня утром оккупанты дважды обстреляли из РСЗО.

После 9 утра со стороны роSSийской деревни Елизаветовка прилетело 10 ракет между двумя селами Хотинской поселковой объединенной территориальной общины.

Менее чем через полчаса в поле прилетело еще 10 ракет из РоSSии.

Фото: t.me/DPSUkr

Фото: t.me/Zhyvytskyy

Напомним, на Сумщине в Глухове роSSийская ракета попала в еврейское кладбище.



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