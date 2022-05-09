Экс-регионал получил высокую должность от оккупантов в Запорожской области: подробности

РоSSийские оккупанты назначили экс-регионала, бывшего народного депутата Украины от "Оппоблока" Евгения Балицкого главой военно-гражданской администрации Запорожской области, информирует Апостроф.

Об этом сообщает Ria-m.tv.

Евгений Балицкий 8 мая уже дал пресс-конференцию для роSSийских и индийских СМИ. Он, как и 20 лет назад, стоя перед мелитопольским электоратом, рассказывал, как "деды воевали" и как восстанавливает промышленность в городе.

Издание напоминает о приватизации семьи Балицких заводов в их родном городе и других городах страны.

В частности, пивзавод в Мариуполе был перепродан и разрезан на металл. Пивзавод в Мелитополе перепродан. Завод "Старт" ("Битмаш") по производству стиральных машинок, выкупили у заводчан за копейки и перепродали. Завод АГАТ, также выкупленный путем скупки акций, закрыт.

Примечательно, что с приходом роSSийских захватчиков Евгений Балицкий лично руководил спецоперацией по отбору имущества ряда работающих заводов в Мелитополе и вывозу имущества в Крым.

С заводов еженедельно вывозят в Симферополь не менее 10 фур сельскохозяйственных запчастей мелитопольских производителей, пишет издание.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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