Денисову в колонии не пустили к Сенцову (обновлено)

В РоSSии заявили, что украинский омбудсмен нарушает законодательство.

Денисову в колонии не пустили к Сенцову (обновлено)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова приехала в роSSийскую колонию, где находится осужденный украинский режиссер Олег Сенцов.

Денисова встретилась с руководством колонии, но разрешения встретиться с Сенцовым не получила, сообщила она РБК.

"Пока мы ждем урегулирования всех моментов, пока они все уточняют", - сказала она.

"Мы переговорили, они сказали, что у них пока нет никаких решений, теперь мы ждем каких-то действий со стороны РоSSийской Федерации", - отметила омбудсмен.

Тем временем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила ТАСС, что Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа "в нарушение законодательства РФ".

"Денисова находится на Ямале в нарушении роSSийского законодательства, требует своего допуска к гражданину РоSSии [Олег Сенцов без его согласия объявлен гражданином РоSSии]. Получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью - получить подтверждение о состоянии здоровья этого человека, Сенцова", - сказала Москалькова.

Обновление. На сайте украинского омбудсмена сообщается, что руководство колонии, где содержится Сенцов, категорически отказало в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья без объяснения причин.

"Учитывая такие действия со стороны роSSийской стороны, переговоры о мониторинговых визитах на территории РФ зашли в тупик. Для нас в главных приоритетах - визит к Олегу Сенцова, потому что он голодает и состояние его здоровья на сегодня неизвестно. По некоторым свидетельствам, он находится в критическом состоянии", - заявила Денисова

"Если РоSSия заявляет, что у них в приоритете визит к Вышинскому, то у нас в приоритете визит к Олегу Сенцова. Мы предложили обменяться визитами и работать в таком формате, но все происходит по-другому", - подытожила она.

Ранее в в пятницу Денисова в фейсбуке сообщила, что прибыла в Салехард для посещения Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии №8 ("Белый медведь").

В четверг, 14 июня, пресс-служба украинского омбудсмена сообщала, что уполномоченные по правам человека РоSSии и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова еще не согласовали дату посещения Сенцова. Украинская сторона настаивала на "скорейшей поездке в Салехард", а РоSSия предлагала дату визита после 22 июня.

Осужденный в РоSSии украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в роSSийских тюрьмах.

Поездки омбудсменов Украины и РФ по тюрьмам - результат договоренности между Россией и Украиной, достигнутый по итогам телефонного разговора Петра Порошенко и Владимира Путина. Он состоялся 9 июня.


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