Порошенко подписал новый закон о дипломатической службе

Документ вводит три категории дипломатических должностей.

Президент Петр Порошенко подписал новую редакцию закона "О дипломатической службе", сообщается в твиттере главы государства.

Речь идет законопроекта №7322, принятом Верховной Радой в апреле, но ветированном президентом. В ходе повторного голосования 7 июня депутаты учли предложения главы государства.

Документ состоит из 10 разделов, заключительных и переходных положений. Основные его нормы повторяют предыдущую редакцию закона.

Изменения предусматривают должность государственного секретаря Министерства иностранных дел и устанавливают не только дипломатические ранги, но и категории дипломатических должностей.

К категории А относится госсекретарь, послы, главы миссий и представители при международных организациях, к категории Б - консулы, заместители главы миссии и представителей при международных организациях, дипломатические советники, советники-посланники, послы по особым поручениям, представители МИДа и руководство структурных подразделений аппарата ведомства, к категории В - другие дипломатические должности.

Закон детализирует порядок вступления, прохождения и прекращения дипслужбы.

Например, среди оснований для прекращения службы установлен отказ без уважительных причин для служащих категории Б от третьего подряд предложения об участии в ротации, категории В - от второго подряд, а также однократное грубое нарушение должностных обязанностей, которое причинило ущерб имиджу Украины за границей или развитию отношений с соответствующим государством или организацией.

Также закон более детально в сравнении с предыдущей редакцией регулирует оплату труда, компенсационные выплаты и социальные гарантии должностных лиц дипслужбы и административных работников. В частности, прописаны гарантии супругам дипломатов, работающих за границей, - например, государство содействует их трудоустройству по месту долгосрочной командировки.

Раздел "Повышение уровня профессиональной компетентности должностных лиц дипломатической службы" предусматривает возможность направления дипломатов МИДа на обучение за границу на год с сохранением должности и заработной платы при условии отработки не менее трех лет в органах дипслужбы по завершению обучения и возмещения зарплаты и расходов на обучение в случае увольнения в этот трехлетний период.

Документ также регулирует вопросы рабочего времени и времени отдыха, отпусков работников дипслужбы и вопросы финансирования и материально-технического обеспечения.

Закон вступит в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

Действующий закон о госслужбе был принят в 2002 году.