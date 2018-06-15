Новостей.COM ⇒ Политика

Сурков продолжит «заниматься Донбассом», — Песков Помощник президента РоSSии Владислав Сурков продолжит заниматься вопросами, связнными с «урегулированием конфликта на востоке Украины». Об этом журналистам 14 июня сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает агентство «Интерфакс» . На вопрос, будет ли Сурков «заниматься Донбассом» Песков ответил: «Да». Ранее РБК писало, что Сурков может покинуть свой пост в результате перестановок в администрации роSSийского президента. По словам собеседников издания, стратегия на украинском направлении, за которое отвечает Сурков, зашла в тупик. Но 13 июня президент РФ Владимир Путин вновь назначил его своим помощником.

Хвыля

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.