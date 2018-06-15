Сурков продолжит «заниматься Донбассом», — Песков

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Помощник президента РоSSии Владислав Сурков продолжит заниматься вопросами, связнными с «урегулированием конфликта на востоке Украины».

Об этом журналистам 14 июня сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает агентство «Интерфакс».

На вопрос, будет ли Сурков «заниматься Донбассом» Песков ответил: «Да».

Ранее РБК писало, что Сурков может покинуть свой пост в результате перестановок в администрации роSSийского президента. По словам собеседников издания, стратегия на украинском направлении, за которое отвечает Сурков, зашла в тупик. Но 13 июня президент РФ Владимир Путин вновь назначил его своим помощником.


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