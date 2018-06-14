Красный Крест передал на Донбасс 80 тонн песка для фильтров воды

Через КПВВ "Новотроицкое" проследовало четыре грузовика с песком.

Международный комитет Красного Креста отправил на Донбасс четыре грузовика с песком для фильтров воды.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины. "Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало четыре грузовика с песком для фильтров воды общим весом 80 тонн от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Ранее Красны Крест отправил на Донбасс 24 грузовика с составляющими для очистки воды общим весом 418 тонн.

Напомним, пробы поверхностных вод на территории Донбасса показали, что вода в регионе "грязная" или "очень грязная".