Красный Крест передал на Донбасс 80 тонн песка для фильтров воды
Через КПВВ "Новотроицкое" проследовало четыре грузовика с песком.
Международный комитет Красного Креста отправил на Донбасс четыре грузовика с песком для фильтров воды.
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины. "Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало четыре грузовика с песком для фильтров воды общим весом 80 тонн от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.
Ранее Красны Крест отправил на Донбасс 24 грузовика с составляющими для очистки воды общим весом 418 тонн.
Напомним, пробы поверхностных вод на территории Донбасса показали, что вода в регионе "грязная" или "очень грязная".
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