Трамп назвал Роберта Де Ниро "человеком с очень низким IQ"

Президент США ответил на выступление актера на вручении Tony Awards в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп назвал актера Роберта Де Ниро "человеком с низким IQ.

Таким образом он ответил на выступление Де Ниро на вручении театральной премии Tony Awards в Нью-Йорке.

"Я скажу только одно: f...ck Trump ("к черту Трампа")". Это уже не "долой Трампа" - это "пошел он"!" - сказал Де Ниро.

Зрители встретили его слова стоячей овацией.

Трамп признался, что наблюдал за этим выступлением по телевидению.

"Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, слишком много получал по голове от настоящих боксеров в фильмах. Я смотрел на него прошлым вечером и действительно верю, что он может быть «отбитым»", - написал Трамп в своем микроблоге Twitter .

По словам президента, Де Ниро "не осознает выгоду действующего экономического курса США и "не понимает его достижений".

"Экономика сейчас лучше, чем когда-либо, безработица на низком уровне, многие компании возвращаются в страну. Проснись, Панчи", - сказал президент США .

Напомним, Де Ниро неоднократно критиковал нынешнего американского президента. В октябре 2016 года в сети появилось видео, на котором актер назвал Трампа "позором для страны" и заявил, что "сам хотел его ударить по лицу".

В январе 2017 года Де Ниро назвал Трампа "дурным примером для страны".