Трамп назвал Роберта Де Ниро "человеком с очень низким IQ"
Президент США ответил на выступление актера на вручении Tony Awards в Нью-Йорке.
Президент США Дональд Трамп назвал актера Роберта Де Ниро "человеком с низким IQ.
Таким образом он ответил на выступление Де Ниро на вручении театральной премии Tony Awards в Нью-Йорке.
"Я скажу только одно: f...ck Trump ("к черту Трампа")". Это уже не "долой Трампа" - это "пошел он"!" - сказал Де Ниро.
Зрители встретили его слова стоячей овацией.
Трамп признался, что наблюдал за этим выступлением по телевидению.
"Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, слишком много получал по голове от настоящих боксеров в фильмах. Я смотрел на него прошлым вечером и действительно верю, что он может быть «отбитым»", - написал Трамп в своем микроблоге Twitter.
По словам президента, Де Ниро "не осознает выгоду действующего экономического курса США и "не понимает его достижений".
"Экономика сейчас лучше, чем когда-либо, безработица на низком уровне, многие компании возвращаются в страну. Проснись, Панчи", - сказал президент США.
Напомним, Де Ниро неоднократно критиковал нынешнего американского президента. В октябре 2016 года в сети появилось видео, на котором актер назвал Трампа "позором для страны" и заявил, что "сам хотел его ударить по лицу".
В январе 2017 года Де Ниро назвал Трампа "дурным примером для страны".
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