Дело Клименко о махинациях с НДС более года не передают в суд

Ущерб государству оценивается в 3,1 млрд грн.

Дело Клименко о махинациях с НДС более года не передают в суд
Александр Клименко
Фото: Корреспондент

Дело против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко о махинациях с НДС на 3,1 млрд грн завершили расследовать в апреле 2017 года, но до сих пор не передали в суд.

Это следует из сообщения Генпрокуратуры.

"Всего по схеме незаконного возмещения из государственного бюджета Украины налога на добавленную стоимость было 16 подозреваемых из числа должностных лиц налоговых органов. В настоящее время трем лицам вынесены обвинительные приговоры суда; обвинительные акты в отношении шести обвиняемых находятся на рассмотрении в суде; в отношении семи подозреваемых, в том числе Клименко А.В., досудебное расследование завершено и выполняются требования ст. 290 УПК Украины [открытие материалов дела стороне защиты]", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Главная военная прокуратура лишь 11 июня завершила заочное расследование в отношении шести бывших должностных лиц налоговых органов.

Расследованием установлено, что подозреваемые в период 2012-2013 годов, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, в состав которой входил Клименко, завладели средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн путем незаконного возмещения из госбюджета НДС на счета трех фиктивных предприятий.

Напомним, Клименко и еще 51 экс-работник Министерства доходов и сборов являются подозреваемыми по еще одному делу - о "налоговых площадках". Им инкриминируют участие в схеме по сбору денег с предприятий в обход госбюджета. Ущерб государству от этого оценивается в 104 миллиарда гривен.

Экс-министр скрывается за границей.


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