Порошенко призвал президента Турции содействовать в освобождении украинских заложников
Президент Украины находится с рабочим визитом в Турции.
В рамках рабочего визита в Турцию Президент Петр Порошенко встретился с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Порошенко поблагодарил Эрдогана за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар.
Глава Украинского государства призвал президента Турции содействовать в освобождении украинских заложников, сообщает пресс-служба Порошенко.
Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.Стороны высказались за продолжение интенсивного политического диалога на высшем уровне.
В частности, речь шла об организации очередной встречи в рамках украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня, а также реализации инициативы о проведении трехстороннего саммита в формате Украина - Турция - Азербайджан.
Отдельно подчеркивалась важность завершения переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
Президенты двух стран обменялись также мнениями о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.
Ранее сегодня президент Петр Порошенко встретился в Турции с президентом Сербии Александром Вучичем.
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Политика
13.06.2018 06:28