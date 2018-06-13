Порошенко призвал президента Турции содействовать в освобождении украинских заложников

Президент Украины находится с рабочим визитом в Турции.

Порошенко призвал президента Турции содействовать в освобождении украинских заложников
Фото: president.gov.ua

В рамках рабочего визита в Турцию Президент Петр Порошенко встретился с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Порошенко поблагодарил Эрдогана за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар.

Глава Украинского государства призвал президента Турции содействовать в освобождении украинских заложников, сообщает пресс-служба Порошенко.

Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.Стороны высказались за продолжение интенсивного политического диалога на высшем уровне.

В частности, речь шла об организации очередной встречи в рамках украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня, а также реализации инициативы о проведении трехстороннего саммита в формате Украина - Турция - Азербайджан.

Отдельно подчеркивалась важность завершения переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Президенты двух стран обменялись также мнениями о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.

Ранее сегодня президент Петр Порошенко встретился в Турции с президентом Сербии Александром Вучичем.


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