Опубликован рейтинг самых богатых украинцев

За год суммарное состояние сотни богатейших украинцев выросли почти на 2 млрд долларов.

Общий же капитал сотни самых богатых людей страны составил 27 млрд долларов, свидетельствуют данные рейтинга журнала «Фокус». Рейтинг учитывает не только украинских граждан, но и экспатов, которые заработали основной капитал в Украине. При расчете учитывались основные бизнес-активы, принадлежащие предпринимателям.

Также учитывался кэш, полученный от продажи бизнеса за последние восемь лет. Суммарный капитал 100 самых богатых людей Чехии – 15 млрд долларов, Нидерландов, страны куда более богатой, чем Украина – 16 млрд долларов, такой же суммой владеют 100 богатейших жителей Швеции. Более того, среди украинских магнатов в прошлом году появился новый миллиардер. Рейтинг самых богатых по итогам 2017 года в очередной раз возглавил Ринат Ахметов, который является мощным игроком в отраслях металлургии, топливно-энергетического комплекса, финансов, нефтегазового сектора и медиарынка.

По сравнению с прошлым годом его состояние увеличилось на треть и составили 3,1 млрд долларов. Неизменными остались места и трех последующих участников рейтинга. Второе, третье и четвертое место занимают: совладельцы группы Приват Игорь Коломойский (1,6 млрд долларов) и Геннадий Боголюбов (1,5 млрд долларов), владелец EastOne Виктор Пинчук (1,4 млрд долларов) соответственно. Замыкает пятерку Константин Жеваго с состоянием в 1 млрд долларов, который поднялся на 3 ступеньки в рейтинге. Президент Украины обеднел на одну позицию за год. Если говорить о портрете среднестатистического украинского мультимиллионера, то ему 54 года, он женат и владеет состоянием в размере 259 миллионов долларов.