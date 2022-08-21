Рейтинг підтримки Шольца встановив антирекорд

Рейтинг канцлера Німеччини Олафа Шольца та правлячої коаліції впав до найнижчого в країні рівня від початку його перебування на посаді у грудні 2021 року. Як повідомляє Deutsche Welle із посиланням на дані соціологічного інституту Insa 62% німців не задоволені роботою канцлера.

Задоволені результатами діяльності Олафа Шольца лише 25% громадян, свідчать оприлюднені в неділю результати.

Рейтинг правлячої коаліції за час її роботи також знизився до рекордно низького рівня. Так, роботою федерального уряду нині незадоволені 65% опитаних, тобто майже дві третіх населення країни, а схвалюють її лише 27%.

Водночас ще на початку березня, після трьох місяців роботи діяльність Шольца схвалювали 46% німців, не схвалювали - 39%. Роботу правлячої коаліції тоді схвалювали 44% і не схвалювали - 43%.

Також соціологи з'ясували, що в разі прямих виборів канцлера Олаф Шольц зараз зайняв би лише третє місце, набравши 18% голосів. Перше місце дісталося б "зеленому" міністру економіки Роберту Габеку - 25%, а друге - голові Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і прямому опоненту Шольца Фрідріху Мерцу - 19 %.

За результатами щотижневого опитування блок християнських партій ХДС/ХСС дещо зміцнив свої позиції і його підтримують 28% громадян. Рейтинг "зелених",натомість, знизився до 21%. Рейтинг соціал-демократів залишився незмінним на рівні 19% підтримки.