Рейтинг схвалення діяльності Байдена зріс за тиждень до проміжних виборів у США

Рейтинг схвалення діяльності президента США Джо Байдена підвищився за тиждень до проміжних виборів, на яких Демократична партія ризикує втратити контроль над Палатою представників. Про це свідчать результати опитування, проведеного Ipsos, повідомляє «Голос Америки».

Діяльність Байдена тепер схвалюють 40% американців — це на один процентний пункт вище, ніж минулого тижня.

Однак, як зазначають соціологи, попри таке зростання, рейтинг схвалення Байдена залишається близьким до найнижчого рівня за його президентства. Водночас падіння популярності Байдена підвищує очікування, що республіканці зможуть отримати контроль над Палатою представників та, можливо, Сенатом на проміжних виборах, які відбудуться 8 листопада.

Отримання контролю над однією палатою Конгресу може дозволити республіканцям блокувати реалізацію законодавчої стратегії адміністрації президента США .

Байден прийшов до влади в січні 2021 року під час пандемії коронавірусу, також його президентство супроводжується глобальною економічною кризою, яка спровокувала різке зростання інфляції. Цього року рейтинг схвалення діяльності Байдена падав до 36% у травні та червні.

Згідно з результатами нового опитування, близько третини респондентів вважають економіку головною проблемою країни. Злочинність та скасування загальнонаціонального права на аборт найбільшою проблемою назвали по 10% респондентів.

В опитуванні взяли участь 1004 американці, зокрема, 455 демократів та 355 республіканців. Інтервал похибки становить 4 процентні пункти.