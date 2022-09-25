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2022-09-25
Президент України очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу за версією The Jerusalem Post
На другому місці опинилися прем’єр-міністр Ізраїлю Яір Лапід та прем’єрка Франції Елізабет Борн, інформує
© The Jerusalem Post
Президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу за версією
Фото глави Української держави розмістили на обкладинці ізраїльської газети.
На другому місці опинилися прем’єр-міністр Ізраїлю Яір Лапід та прем’єрка Франції Елізабет Борн.
Список 50 найвпливовіших євреїв 2022 року має на меті показати різноманіття єврейської нації, водночас висвітлюючи людей з різних сфер суспільного життя — уряду, мистецтва, медицини, літератури та науки.
Анна Конюченко, ZN.ua