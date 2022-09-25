Президент України очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу за версією The Jerusalem Post

Президент України Володимир Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу за версією The Jerusalem Post.

Фото глави Української держави розмістили на обкладинці ізраїльської газети.

На другому місці опинилися прем’єр-міністр Ізраїлю Яір Лапід та прем’єрка Франції Елізабет Борн.

Список 50 найвпливовіших євреїв 2022 року має на меті показати різноманіття єврейської нації, водночас висвітлюючи людей з різних сфер суспільного життя — уряду, мистецтва, медицини, літератури та науки.