Актер из "Карточного домика" Питер фон Берг посетил оккупированный Донецк

Фон Берг также встретился с артистами Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра, где провел творческую встречу.
"Сегодня в нашем театре голливудский актер Питер фон Берг провел творческую встречу. Мероприятие посетило более пятидесяти актеров муздрамы, в их числе ведущие артисты и мастера сцены, театральная молодежь, а также воспитанники школы-студии "Перспектива", - говорится в сообщении Донецкого драмтеатра.
Фото: mincult.govdnr.ru
Отметим, что в сериале "Карточный домик" фон Берг сыграл роль министра иностранных дел РоSSии.
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