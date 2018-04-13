Актер из "Карточного домика" Питер фон Берг посетил оккупированный Донецк

Он также посетил Донецкий драмтеатр.

Актер Питер фон Берг, известный по популярному сериалу "Карточный домик", побывал в оккупированном Донецке, где встретился с главарем "ДНР" Александром Захарченко.

Его фото опубликовал в своем Twitter роSSийский писатель Захар Прилепин, который воюет на стороне боевиков.

"Американский актер Питер фон Берг в гостях у террористов побывал тут", - написал под фото Прилепин.

Американский актер Питер фон Берг в гостях у террористов побывал тут. pic.twitter.com/NGHtx6Wd3u — ЗАХАР ПРИЛЕПИН (@ZaharPrilepin) 12 апреля 2018 г.

Фон Берг также встретился с артистами Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра, где провел творческую встречу.

"Сегодня в нашем театре голливудский актер Питер фон Берг провел творческую встречу. Мероприятие посетило более пятидесяти актеров муздрамы, в их числе ведущие артисты и мастера сцены, театральная молодежь, а также воспитанники школы-студии "Перспектива", - говорится в сообщении Донецкого драмтеатра.

Фото: mincult.govdnr.ru

Отметим, что в сериале "Карточный домик" фон Берг сыграл роль министра иностранных дел РоSSии.