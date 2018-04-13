Работники СБУ, пользуясь дорогими автомобилями, должны быть готовы к критике со стороны прессы, - Верховный Суд

Речь идет о посте в соцсети Дмитрия Гнапа.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда разъяснил, что сотрудники СБУ , пользующиеся дорогими автомобилями, должны быть готовы к определенной резкой критике со стороны прессы или рядовых граждан. Об этом говорится в решении от 4 апреля, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Работник СБУ требовал, чтобы суд защитил его честь, достоинство и деловую репутацию и обязал журналиста удалить со страницы в Fаcebook пост о нем, а также опровергнуть «недостоверную информацию». Также он просил взыскать 47 тыс. 720 грн. моральной компенсации.

Суд первой инстанции обязал журналиста разместить в Fаcebook резолютивную часть решения, что и являлось бы достаточной сатисфакцией нанесенного морального ущерба. Но Апелляционный суд отменил это решение, мотивируя тем, что часть информации, которая распространена ответчиком на его персональной странице в отношении истца не является ни недостоверной информацией, ни оценочным суждением. Апелляционный суд также сослался на то, что границы допустимой критики в отношении публичного лица значительно шире, чем касаемо рядовых граждан.

Верховный Суд отметил: учитывая, что истец проходит службу в органах СБУ , информация о его имущественном положении, добросовестное выполнение должностных обязанностей представляет общественный интерес. Общественность имеет право на получение такой информации.

"Используя дорогостоящий автомобиль, оставляя или размещая на видных местах в салоне автомобиля личные вещи, истец должен быть готов к определенной резкой критике со стороны прессы или рядовых граждан. При этом в тексте распространенного ответчиком сообщение ЛИЦО_3 коррупционером прямо не назван, в связи с чем доводы кассационной жалобы в этой части подлежат отклонению", - говорится в решении.

Суд также сослался на решения Европейского суда по правам человека по делу «Украинская Пресс-Группа» против Украины» от 29 марта 2005 года, в котором говорится, что журналистская свобода предполагает использование высказываний, в определенной степени преувеличенных или даже провокационных.