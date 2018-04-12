В Stratfor озвучили два варианта ударов США по Сирии

stratfor

США могут нанести удар по режиму президента Сирии Башара Асада как с целью заставить Дамаск прекратить использовать химическое оружие, так и чтобы лишить его возможности к его применению.

К такому выводу пришли эксперты частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, отчет которых есть в распоряжении «Апострофа«.

Отмечается, что наименее рискованным вариантом атаки является ограниченный карательный удар по правительственным объектам, — такой вариант требует минимальных ресурсов, поможет поддержать репутацию США, а также пошлет режиму Асада определенный предупреждающий месседж, что приведет к прекращению использования химического оружия. При таком варианте удар сосредоточат на центрах командования и управления, в частности, аэродроме, откуда вылетал самолет для проведения химатаки, и штаб-квартире командира, который дал старт операции.

Если Вашингтон захочет не только отбить желание Дамаска применять химическое оружие, но и лишить его возможности использовать его, то будет необходимо поразить большее количество целей.

«Миссия будет сосредоточена на трех основных средствах доставки химического оружия, которые использует Дамаск: воздушные силы, баллистические ракетные комплексы и силы артиллерии. Хотя несколько правительственных аэродромов были нейтрализованы или захвачены повстанцами, другие продолжают функционировать. Остается шесть крупных сирийских авиабаз, которые связаны с сирийским арсеналом химического оружия. Чтобы обезвредить аэродром, США могут покрыть воронками летное поле, разбомбить самолеты, уничтожить запасы топлива и боеприпасов, вывести из строя наземный контроль, радары и средства обслуживания», — утверждают в Stratfor.

Также для химических атак могут быть использованы артиллерийские и баллистические ракетные комплексы, однако, удар по ним будет фактически означать начало прямой и полномасштабной войны между США и режимом Асада, что в Белом доме пока не рассматривают.


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